Czarzasty odniósł się w Polsat News do incydentu, w którym poseł Konfederacji, Grzegorz Braun,zgasił świecę chanukową. Lewica zareagowała na to, składając wniosek w Sejmie o pozbawienie Konfederacji miejsca w Prezydium Sejmu.

"Braun politycznie zasłużył na najwyższą karę"

Grzegorz Braun politycznie zasłużył na najwyższą karę. To co zrobił jest skandalem. To jest odpowiedzialność formacyjna Konfederacji - stwierdził Czarzasty, przypominając, że Lewica była wcześniej przeciwna przyznaniu przedstawicielowi Konfederacji fotela wicemarszałka W Sejmie.

Dodatkowo, Czarzasty zaznaczył, że zawieszenie praw członka klubu posła Brauna nie wpłynęło na stanowisko Lewicy w tej kwestii.

Czarzasty przypomina "piątkę Mentzena"

Miła twarz pana Mentzena i pana Bosaka nie usprawiedliwia tego, co tkwi w sercach i rozumach konfederatów. Ja przypomnę "piątkę Mentzena", pamięta pan, co mówił o żydach, Europie, kobietach - to tkwi w ich głowach - przekonywał współprzewodniczący Nowej Lewicy w Polsat News.

Całą otwartość na świat Konfederacji zgasiła gaśnica. Oni po prostu tacy są - podsumował Czarzasty i dodał, że Lewica będzie głosowała przeciwko pozostawienia stanowiska wicemarszałka Krzysztofowi Bosakowi z Konfederacji, niezależnie od woli współkoalicjantów z Trzeciej Drogi i Koalicji Obywatelskiej.