Wierchuszka PiS nie odpuszcza walki o media publiczne po tym, jak we wtorek późnym wieczorem Sejm przegłosował uchwałę ws. przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej.

Prezes PiS razem z innym czołowymi politykami przybyli do siedziby TVP przy Woronicza jeszcze wtorkowej nocy. Jarosław Kaczyński w stacji pojawił się także w środę.

Kaczyński odpowiedział. "Uważaj gówniarzu, żebyś ty nie siedział"

Około godziny 13:30 prezes PiS przybył do gmachu głównego TVP. Wcześniej zapowiedział, że politycy tej formacji będą organizowali w TVP dyżury po 10 osób. Dodał także, że tworzony jest harmonogram tych zmian.

Przed siedzibą TVP doszło do ostrej wymiany zdań między jedną z osób protestujących oraz prezesem PiS. Uważaj gówniarzu, żebyś ty nie siedział - powiedział Kaczyński do jednego z protestujących. Wcześniej kamery nagrały, jak jedna z osób krzyczała do polityka: "będziesz siedział".

We wtorek rano minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz odwołał dotychczasowych prezesów Zarządów Telewizji Polskiej S.A., Polskiego Radia S.A. i Polskiej Agencji Prasowej S.A. oraz Rady Nadzorcze. Po godzinie 11 zniknął także kanał TVP Info.

W rozmowie z portalem Dziennik.pl posłanka PiS Anita Czerwińska deklarowała, że posłowie jej formacji "będą walczyć do oporu".