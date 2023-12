Odwołując się do zajęcia siedziby telewizji przez polityków z PiS, zaznaczyła: To co się dzieje, jeżeli chodzi o zachowanie polityków Prawa i Sprawiedliwości, jest dodatkowym argumentem dla nas, dla większości demokratycznej, aby wszystkie działania, jakie wdrażamy, się odbywały.

Wiceminister powiedziała, że ma zaufanie do ich prawników i specjalistów. Działamy zgodnie z ich ekspertością - zaznaczyła.

"Nie znam takiej sytuacji, żeby politycy okupowali publiczne instytucje"

Ja nie znam takiej sytuacji, żeby politycy w jakimkolwiek innym kraju okupowali publiczne instytucje. To też pokazuje, że politycy Prawa i Sprawiedliwości dalej nie rozumieją, że media publiczne nie są własnością ani żadnego polityka, ani żadnej partii - mówiła w RMF FM Joanna Scheuring-Wielgus.

Zmiany w mediach publicznych

Resort kultury poinformował w środowym komunikacie, że szef MKiDN Bartłomiej Sienkiewicz, powołując się na Kodeks spółek handlowych, odwołał 19 grudnia br. dotychczasowych prezesów Zarządów Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej i Rady Nadzorcze. Minister powołał nowe rady nadzorcze spółek, które powołały nowe zarządy spółek.