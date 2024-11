Kto powinien sprzątnąć liście, które spadają z drzewa sąsiada? Czy można przyciąć gałęzie lub korzenie takich drzew? Oto pytania, które zadaje sobie wielu właścicieli nieruchomości. W takiej kwestii najlepiej porozmawiać z sąsiadem i ustalić zasady. Co jednak zrobić, gdy jest to utrudnione lub niemożliwe? Dowiedz się, co mówi prawo.