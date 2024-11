Listopad może być wyjątkowo mroźny. Temperatury jakie panują w tym miesiącu uzależnione są przede wszystkim od kierunku napływu mas powietrza. W przypadku gdy wiatr wieje z południa, tak jak obecnie, odnotowywane są wyższe temperatury. W przypadku jednak gdy zaczyna wiać z północy – zmienia się w masy arktyczne, a temperatura diametralnie spada.

Pogoda w listopadzie może być więc sporym zaskoczeniem. Choć zwykle nie spada poniżej 10 stopni Celsjusza może sięgnąć nawet -25, a w górach – prawie -30 stopni Celsjusza!

Siarczyste mrozy w…. listopadzie?

Już w przeszłości zdarzało się, że siarczyste mrozy przychodziły do Polski w listopadzie. Były to jednak sporadyczne sytuacje. Zdarzyło się tak m.in. 24 listopada 1988 roku gdy z północy nadciągnęły rekordowo mroźne wiatry. Wówczas skutkowało to falą siarczystych mrozów, a w niektórych rejonach temperatura spadła nawet do -29 stopni Celsjusza.

Z kolei 18 listopada 1965 roku na nizinach naszego kraju, a dokładniej w Zamościu położonym w województwie lubelskim odnotowano temperaturę -25 stopni. W roku 1978 z kolei na północy i wschodzie kraju temperatura w listopadzie spadła poniżej -15 stopni.

W czasach bardziej nam bliższych, w 1998 roku, na Mazurach i północno-wschodnim Mazowszu odnotowano temperaturę w wysokości -22 stopnie Celsjusza. Czy tegoroczny listopad również przyniesie nam mroźną niespodziankę?

Mróz nawet do -30 stopni

W Polsce obecnie mróz wynosi w nocy do -5 stopni Celsjusza. Jednak w innych rejonach Europy i dalekiej Azji mieszkańcy szykują się do ostrego ataku zimy. Zdaniem prognoz synoptyków, na pograniczu Rosji i Mongolii termometry wskazują nawet -30 stopni. Z kolei po 15 listopada na północy Finlandii i w północno zachodniej Rosji temperatura ma osiągnąć ok. -25 stopni Celsjusza.

Prognoza na listopad w Polsce

W Polsce tegoroczny listopad nie zapowiada się zimno. Wręcz przeciwnie – jest stosunkowo ciepły i według prognoz to się diametralnie nie zmieni. Według synoptyków, temperatura maksymalna w przeważającej części kraju będzie wynosiła ok. 5-10 stopni Celsjusza. Także nocne i poranne przymrozki prawdopodobnie będą osiągać niewielkie wartości.