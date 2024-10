Według pomiarów tegoroczny wrzesień był drugim najcieplejszym wrześniem w historii pomiarów. Temperatura w Polsce niejednokrotnie przekraczała 25 stopni Celsjusza. Pod koniec września i na początku października do naszego kraju zawitała prawdziwie jesienna aura. Pojawiły się nie tylko niższe temperatury o wartościach około 10-15 stopni Celsjusza, ale także opady deszczu i chłodny wiatr. Na dodatek nad naszym krajem obecnie znajduje się niż Eileen, który przynosi deszcz i duże zachmurzenie – niemal na całej jego powierzchni.

Jaka będzie zima 2024/2025?

Amerykański model, z którego korzysta Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wyliczył jakie temperatury i zjawiska meteorologiczne będą występowały w nadchodzących miesiącach w naszym kraju.

Pogoda w październiku

Według przewidywań amerykańskiego modelu CFS, w październiku w całej Polsce – oprócz południowo-wschodnich rejonów – będą występowały temperatury zbliżone do średniej oraz dość wysokie sumy opadów. Jak poinformowało IMGW w mediach społecznościowych, "aktualizacja modelu CFS E3 nadal wskazuje, że październik będzie miesiącem ze średnią temperaturą w normie”.

"Tylko na wschodzie kraju prognozowana jest dodatnia anomalia średniej temperatury powietrza względem okresu referencyjnego 1991-2020" - czytamy. To oznacza, że choć w przyszłym tygodniu może być cieplej po kilku kolejnych dniach temperatura znów spadnie do wartości ok. 8-15 stopni w trakcie dnia.

Pogoda na listopad

Według prognoz synoptyków w listopadzie pogoda również będzie miała raczej umiarkowany charakter, bez większych odchyleń. Temperatura ma wynosić 5-10 stopni Celsjusza. Synoptycy przewidują, że przedostatni miesiąc roku będzie raczej suchy choć nie wykluczają punktowo ujemnych temperatur ani chwilowych opadów śniegu.

Pogoda w grudniu

Grudzień z kolei zapowiada się cieplej niż wynika to z dotychczasowej normy. Prawdopodobnie średnia temperatura będzie wyższa o 1-1,5 stopnia Celsjusza. To oznacza relatywnie mało dni mroźnych i śnieżnych, a więcej dni w temperaturami dodatnimi. Może być za to deszczowo - zamiast śniegu możemy spodziewać się opadów śniegu z deszczem.

Pogoda na styczeń

Również w styczniu średnia temperatura prawdopodobnie będzie wyższa niż wynika z normy. Według synoptyków, będzie minimalnie przekraczała 0 stopni, co oznacza wzrost o ok. 0,5-1 stopni Celsjusza powyżej średniej.