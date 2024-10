W niedzielę do końca dnia utrzyma się zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami, jedynie na północnym zachodzie kraju zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami i miejscowymi rozpogodzeniami. Miejscowo mogą pojawić się opady deszczu i mżawki, zwłaszcza na wschodnich krańcach Polski, tam suma opadów wyniesie ok. 10 mm. W górach opady deszczu i deszczu ze śniegiem, lokalnie w Tatrach i Bieszczadach możliwe burze. Temperatura w kraju będzie się wahać od 10 st. C na wschodzie do 15 st. C na północnym zachodzie. Wiatr słaby, z kierunków północnych i wschodnich.

Ostrzeżenia przed mgłami

W nocy z niedzieli na poniedziałek prognozowana jest stopniowa poprawa pogody. Na wschodzie zachmurzenie duże z przejaśnieniami oraz miejscowymi opadami deszczu i mżawkami, na pozostałym obszarze kraju przewaga zachmurzenia umiarkowanego. Miejscami, szczególnie na południu Polski, będą powstawać mgły ograniczające widzialność, lokalnie nawet do 100 m. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gęstą mgłą dla województw: dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego, części województw małopolskiego, łódzkiego i świętokrzyskiego oraz powiatu kępińskiego w woj. wielkopolskim. Temperatura wyniesie od 5 st. C na zachodzie do 9 st. C na wschodzie; w obszarach podgórskich od 3 do 5 st. C. Wiatr będzie słaby, zmienny.

Prognoza pogody na poniedziałek

W poniedziałek synoptyk zapowiedział dalszą poprawę pogody. Na wschodzie zachmurzenie duże z przejaśnieniami i słabymi opadami deszczu, w pozostałej części Polski zachmurzenie małe i umiarkowane. Rano mogą pojawić się mgły ograniczające widzialność do 100 m. Termometry w poniedziałek wskażą od 11 st. C na północnym wschodzie do 18 st. C na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, przeważnie z kierunków południowych. Po południu w obszarach podgórskich i w górach wystąpią porywy wiatru do 60 km/h.

Noc mglista i chłodna

Noc z poniedziałku na wtorek będzie mglista i chłodna. Na wschodzie mgły będą ograniczać widzialność do 200 m. Temperatura będzie się wahać od 3 st. C na północnym wschodzie do 12 st. C nad morzem. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowy i południowo-wschodni; na Pomorzu i w obszarach podgórskich porywisty, do 60 km/h.