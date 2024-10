Prognoza pogody IMGW na jesień i zimę 2024/2025

Na stronie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej pojawiła się długoterminowa prognoza temperatury i opadu na miesiące od października 2024 do stycznia 2025. Jaka pogoda będzie tej jesieni? Czy czeka nas sroga i mroźna zima? Dowiesz się z tego artykułu.

Opublikowana przez Instytut eksperymentalna prognoza długoterminowa pogody na miesiące od października 2024 do stycznia 2025 roku obejmuje temperaturę i opady w tym okresie. Przedstawia ona:

średnią miesięczną temperaturę powietrza

miesięczną sumę opadów atmosferycznych

oddzielnie na każdy miesiąc od października do stycznia dla wybranych miast w Polsce. Wyniki prognozy są przedstawione w formie porównania do normy wieloletniej z lat 1991-2020. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak samemu interpretować takie prognozy, wskazówki znajdują się w ostatnim rozdziale tego artykułu.

Prognoza pogody na październik 2023

Jaki będzie październik? Temperatura. Miesiąc ten dla całego kraju będzie miesiącem bliskim normie, nie za ciepłym i nie za zimnym pod kątem średniej miesięcznej temperatury powietrza z okresu referencyjnego. W całej Polsce średnia miesięczna temperatura powietrza będzie się kształtować w zakresie normy wieloletniej. Jedynie na południu jest możliwa temperatura powyżej normy.

Co to oznacza w praktyce? Otóż to, że średnie temperatury powietrza będą takie same lub nieco wyższe, niż w okresie porównawczym, i będą mieścić się w zakresie podanych w tabeli norm. I tak normy te wynoszą: od 5,4-7,6 stopni Celsjusza w Zakopanem, przez 6,3-7,9 stopni w Suwałkach, 7,7-9,8 stopni w Łodzi, 8,2-10,6 w GorzowieWielkopolskim i ZielonejGórze. Po najwyższe temperatury 8,7-10,8 stopnia we Wrocławiu. W Krakowie i Rzeszowie temperatury poniżej powyżej normy i wyniosą one między 7,8-7,9 a 9,6-9,7 stopni Celsjusza.

Opady. Nieco inaczej będzie w przypadku sumy opadów. Dla wschodniej części kraju pod kątem opadów październik 2024 będzie miesiącem normalnym. Ilość opadów będzie taka sama, jak w okresie referencyjnym. Natomiast w przypadku zachodniej części polski październik będzie miesiącem mokrym, ponieważ tych opadów będzie więcej, niż przewiduje to norma wieloletnia.

Tak więc pod kątem opadu, największej ilości opadów atmosferycznych mogą spodziewać się mieszkańcy takich województw jak m.in.: łódzkiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego czy pomorskiego.

Prognoza pogody na listopad 2024

W listopadzie średnia miesięczna temperatura powietrza powinna zawierać się w zakresie normy wieloletniej z lat 1991-2020. Jedynie na zachodzie możliwe temperatury powyżej normy. Najchłodniej w Suwałkach – norma temperatur to 1,7-3,5 stopnia Celsjusza w listopadzie, oraz w Zakopanem (norma to 1,3-3,2 stopnia). Najcieplej może być w Opolu i Wrocławiu.

Natomiast jeżeli chodzi o opady to suma opadów atmosferycznych w całym kraju najprawdopodobniej będzie się zawierać w zakresie normy wieloletniej. Najwięcej opadu spadnie w Koszalinie i Zakopanem. Najmniej we Wrocławiu.

Prognoza pogody na grudzień 2024

Jakiej pogody możemy się spodziewać w okresie Świąt Bożego Narodzenia? Otóż zgodnie z prognozą Instytutu grudzień, pod kątem średniej temperatury, będzie miesiącem normalnym. Natomiast jeżeli chodzi o ilość opadów, to będzie to miesiąc bardziej mokry niż zazwyczaj.

Temperatury w całym kraju będą się mieścić w zakresie normy. Najchłodniej w Zakopanem (norma dla tego regionu na grudzień to od -3,1 do -1,1 stopnia Celsjusza). Najcieplej w Szczecinie, Gdańsku i Koszalinie.

Natomiast jeśli chodzi o opady, w całej Polsce będzie ich więcej niż zazwyczaj. Najwięcej opadu spadnie w Koszalinie, najmniej we Wrocławiu.

Prognoza pogody na styczeń 2025

Ostatni miesiąc objęty prognozą to styczeń 2024. W styczniu w całej Polsce średnia miesięczna temperatura powietrza będzie się zawierać w zakresie normy wieloletniej. Jedynie na południu możliwa temperatura powyżej normy. Chłodno w Zakopanem, Suwałkach i Białymstoku. Najcieplej w Gdańsku, Koszalinie i Szczecinie.

Natomiast miesięczna suma opadów atmosferycznych w całej Polsce powinna kształtować się powyżej normy z lat 1991-2020. Oznacza to, że - podobnie jak grudzień - tak również styczeń, w odniesieniu do lat ubiegłych, będzie miesiącem mokrym. Najwięcej będzie padać w Koszalinie i Zakopanem.

Jak odczytać długoterminową prognozę pogody

Długoterminowa prognoza od IMGW przedstawia:

oddzielnie na każdy miesiąc od października do stycznia dla wybranych miast w Polsce. Wyniki prognozy są przedstawione w formie porównania do normy wieloletniej z lat 1991-2020. I tak: