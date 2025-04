Co się dzieje po śmieci papieża? Oto plan działań

W dniu poprzedzającym jego śmierć, papież Franciszek pojawił się publicznie na balkonie Bazyliki Świętego Piotra, skąd udzielił tradycyjnego błogosławieństwa "Urbi et Orbi" (Miastu i Światu). Następnie, korzystając z papamobile, odbył dłuższą przejażdżkę po Placu Świętego Piotra. Jak się później okazało, było to jego ostatnie publiczne wystąpienie i kontakt z wiernymi.

Jak wygląda plan działań po śmierci papieża?

Bezpośrednio po oficjalnym stwierdzeniu zgonu Ojca Świętego, rozpoczynają się ściśle określone, tradycyjne rytuały pośmiertne. Jednym z pierwszych kroków jest przeniesienie ciała zmarłego do Bazyliki Świętego Piotra w Watykanie. Następnie, kluczową rolę odgrywa osoba pełniąca funkcję kamerlinga (kardynała szambelana). W symbolicznym geście potwierdzenia śmierci głowy Kościoła, kamerling podchodzi do ciała papieża, wypowiada trzykrotnie jego imię chrzcielne, a następnie delikatnie dotyka jego czoła niewielkim, srebrnym młoteczkiem.

Kto przejmuje władzę po śmierci papieża?

W okresie interregnum, czyli w czasie pomiędzy śmiercią jednego papieża a wyborem jego następcy, to właśnie kamerling przejmuje tymczasową władzę nad Watykanem i zarządza bieżącymi sprawami Kościoła. Obecnie funkcję tę pełni amerykański kardynał Kevin Farrell. Do najważniejszych obowiązków kamerlinga w tym okresie należy m.in. rytualne zniszczenie papieskiego pierścienia Rybaka (symbolizującego władzę papieską) oraz koordynowanie wszelkich przygotowań niezbędnych do rozpoczęcia konklawe, czyli zgromadzenia kardynałów mającego na celu wybór nowego papieża.

Kiedy konklawe?

Konklawe, proces wyboru nowego zwierzchnika Kościoła, rozpoczyna się zazwyczaj kilka dni po uroczystościach pogrzebowych zmarłego papieża. Obrady konklawe odbywają się w warunkach najściślejszej tajemnicy. Kardynałowie-elektorzy, czyli ci, którzy nie ukończyli 80. roku życia w dniu rozpoczęcia sediswakancji, zostają odizolowani od świata zewnętrznego w Kaplicy Sykstyńskiej na terenie Watykanu. Tam, zgodnie z wielowiekową tradycją, precyzyjnym protokołem i określonymi procedurami, przeprowadzają kolejne tury głosowań. Głosowania te są powtarzane aż do momentu osiągnięcia wymaganej większości głosów i wyboru nowej głowy Kościoła Katolickiego (szczegóły dotyczące przebiegu wyboru nowego papieża można znaleźć w podanym źródle).