Pogrzeb papieża Franciszka. Watykan podał datę

Jak poinformował Watykan, pogrzeb papieża Franciszka został wyznaczony na sobotę, 26 kwietnia o godzinie 10:00. Zgodnie z zapisami konstytucji apostolskiej "Universi Dominici Gregis" z 1996 roku autorstwa Jana Pawła II, pogrzeb papieża powinien odbyć się w ciągu czterech do sześciu dni od jego śmierci. W związku z tym media sugerowały, że prawdopodobną datą uroczystości jest sobota, 26 kwietnia. Watykańskie biuro prasowe przekazało, że ciało papieża Franciszka zostanie prawdopodobnie przeniesione do bazyliki Świętego Piotra w środę rano, co umożliwi wiernym oddanie mu hołdu. Papież zmarł w poniedziałek wcześnie rano.

Śmierć papieża Franciszka

Papież Franciszek odszedł w Watykanie w poniedziałek rano w wieku 88 lat. Watykan potwierdził, że przyczyną jego śmierci były powikłania związane z długotrwałymi problemami zdrowotnymi. Franciszek, właściwie Jorge Mario Bergoglio, urodził się 17 grudnia 1936 roku w Buenos Aires. Był pierwszym papieżem pochodzącym z Ameryki Południowej oraz pierwszym jezuitą wybranym na to stanowisko. Został wybrany na papieża 13 marca 2013 roku, po abdykacji Benedykta XVI.

Jakie są procedury po śmierci papieża?

Śmierć papieża inicjuje ściśle określone procedury mające na celu zapewnienie ciągłości zarządzania Kościołem oraz godne pożegnanie zmarłego zwierzchnika. Dzień przed śmiercią Franciszek pojawił się na balkonie bazyliki św. Piotra, skąd udzielił błogosławieństwa Urbi et Orbi, a następnie odbył długi przejazd papamobile po placu – co okazało się jego ostatnim publicznym wystąpieniem.

Bezpośrednio po stwierdzeniu zgonu rozpoczynają się tradycyjne rytuały – ciało papieża jest przenoszone do Bazyliki św. Piotra. Następnie kamerling, osoba pełniąca funkcję zarządcy w okresie sediswakancji, trzykrotnie wypowiada imię zmarłego papieża i delikatnie uderza jego czoło srebrnym młoteczkiem, co symbolicznie potwierdza śmierć głowy Kościoła.

W okresie po śmierci papieża władzę w Watykanie tymczasowo przejmuje kamerling – obecnie jest nim amerykański kardynał Kevin Farrell. Do jego obowiązków należy między innymi zniszczenie papieskiego pierścienia Rybaka oraz koordynacja przygotowań do konklawe, czyli procesu wyboru nowego papieża. Konklawe rozpoczyna się kilka dni po pogrzebie i odbywa się w ścisłej tajności. Kardynałowie-elektorzy są izolowani w Kaplicy Sykstyńskiej i głosują do momentu wyboru nowego zwierzchnika Kościoła, zgodnie z wielowiekową tradycją i szczegółowym protokołem.