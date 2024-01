Agnieszka Kłopotek z PSL oskarżyła Agnieszkę Wojciechowską van Heukelom z PiS. Zarzuciła jej, że miała skierować do Magdaleny Filiks następujące słowa: "gdybym miała taką matkę, to bym się zabiła".

To powiedziała pani poseł i mam na to świadków. To jest skandal, to jest niedopuszczalne. To pokazuje, jacy jesteście pełni nienawiści i chęci mordu - mówiła Kłopotek z mównicy.

Posłanka PiS obraziła Filiks

Agnieszka Wojciechowska van Heukelom stanęła na mównicy Sejmu. Zacznijmy od tego, że zachowanie pani poseł, które zaobserwowałam, pani poseł, którą dotknęła ta życiowa tragedia, jest tak żenujące i tak niestosowne dla progów parlamentu… - wygłosiła. Z większości sejmowej dochodziły okrzyki. Dwa dni miałam okazję obserwować panią poseł, która zachowywała się w sposób wulgarny, ordynarny, wskazujący na przyzwyczajenie do różnych używek. To jest wasza metoda - dodała.

Hołownia wyłączył mikrofon

W tym momencie marszałek Sejmu Szymon Hołownia wyłączył jej mikrofon. Proszę zejść z mównicy, nie pozwolę na obrażanie posłów - mówił.