W poniedziałek w KPRM o godz. 10 odbędzie się konferencja z fundacją Grow Space na temat 4. ogólnopolskiej edycji Rankingu Szkół Przyjaznych LGBTQ+, którą patronatem objęła ministra ds. równości.

Ranking Szkół przyjaznych LGBT

Ten ranking opowiada o tym, które szkoły - w postrzeganiu uczniów - są otwarte, które stawiają na akceptację, tolerancję i bezpieczeństwo - mówi Katarzyna Kotula. Będziemy mówić o tym, co to znaczy bezpieczeństwo i co znaczy bezpieczna szkoła, co to jest zaufania ucznia do szkoły i jaką przestrzeń musi ta szkoła zapewniać uczniom, żeby była uznana za bezpieczną - dodała.

Kotula przekazała, że na konferencji w KPRM jej uczestnicy powiedzą o tym, jak dane do rankingu będą zbierane i kiedy, a także na czym to zestawienie będzie się skupiało. Opowiemy o tym, co się zmieni w polskiej szkole, co wejdzie w życie, kiedy akurat dane do rankingu będą zbierane - przekazała.

Dyskryminacja społeczności LGBT

Gdy patrzymy na to, kto ma najtrudniejsze doświadczenia ze szkoły, w relacji z rówieśnikami, w relacji z nauczycielami, dyrekcją i atmosfery szkolnej, to jest to społeczność LGBT, która jest narażona na dyskryminacyjne działania ze strony czasem organów szkoły, czasem kolegów i koleżanek, a czasem ze względu na jakieś afiliacje polityczne szkół - mówiła ministra.

Chcemy tworzyć szkołę przyjazną i otwartą dla wszystkich - tak ją sobie wyobrażam. I dla społeczności LGBT, dla dzieciaków z niepełnosprawnościami, ale też bezpieczna szkoła oznacza, że jest ona elementem prewencji suicydalną - podkreśliła. Fundacja, z którą będziemy mówić o rankingu, angażuje się bardzo i przedstawia raporty dotyczące prób samobójczych - wskazała Kotula.