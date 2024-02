W poniedziałek podczas konferencji prasowej w kancelarii premiera Kotula podkreśliła, że ranking ten jest bardzo ważny.

Chcę dzisiaj zrobić wszystko, żeby młodzież czuła się w polskiej szkole bezpieczna. Szczególnie młodzież LGBT, która doświadczyła przez ostatnie osiem lat dyskryminacji, języka nienawiści i przemocy – powiedziała Kotula.

Przeprosiła "w imieniu państwa polskiego" wszystkim młodych ludzi za byłego ministra edukacji Przemysława Czarnka, za działania byłej małopolskiej kurator oświaty Barbary Nowak i złożyła zobowiązanie, że przedstawiciele koalicji 15 października zrobią wszystko, żeby wspierać młodych w ich zaangażowaniu w różne inicjatywy oddolne.

Dlatego mówimy dzisiaj do młodych ludzi: widzimy was, słyszymy wasze postulaty i będziemy was wspierać w inicjatywnie na rzecz szkoły otwartej, równościowej. Szkoły, która ceni różnorodność i która buduje relacje – pomiędzy uczniami, uczniami i nauczycielami – na zaufaniu - powiedziała. O tym – jak dodała – jest właśnie czwarta edycja rankingu.

Kotula, wyjaśniając, dlaczego ranking skupia się na młodzieży LGBTQ+, zaznaczyła, że "statystki mówią same za siebie". Wskazała, że "jedna czwarta młodzieży LGBT ma objawy depresji, prawie trzy czwarte ma myśli samobójcze". Wymieniła, że 75 proc. nastolatków czuje się osamotnionych, a dane o próbach samobójczych w ostatnich dziesięciu latach "powinny zapalić mocną czerwoną lampkę" i "być drogowskazem", że zmiana potrzebna jest natychmiast, bo to "prawie sześciokrotny wzrost prób samobójczych wśród nastolatków pomiędzy 13. a 18. rokiem życia".

Podkreśliła, że należy przede wszystkim słuchać ludzi młodych, by wiedzieć, jakiej chcą szkoły, jakich potrzebują zmian.

Kotula: Idzie dobra zmiana dla polskiej szkoły

Wskazała też, że potrzebna jest szkoła, w której nauczyciele i dyrektorzy dostaną narzędzia pozwalające im wspierać młode osoby w kryzysie psychicznym i zapobiegać problemom.

Kotula podkreśliła, że skończyły się czasy "przyzwolenia na działania dyskryminacyjne (...) odczłowieczanie, mówienie, że to 'nie ludzie, to ideologia'". Idzie dobra zmiana dla polskiej szkoły i niosą ją dzisiaj przede wszystkim młodzi ludzie zaangażowani w ten projekt-dodała.