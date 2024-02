Mamy całą ławkę liderów Prawa i Sprawiedliwości i każdy z nich mógłby być kandydatem na prezydenta - mówił w programie "Fakt LIVE" Przemysław Czarnek, były minister edukacji w rządzie PiS.

Czarnek podaje nazwiska

Zaczynając od pana premiera Mateusza Morawieckiego, przez pana premiera Mariusza Błaszczaka, przez panią marszałek Elżbietę Witek, panią premier Beatę Szydło. To są nazwiska absolutnie top of the top i rzeczywiście wśród nich należałoby w pierwszej kolejności upatrywać tych, którzy mogliby być kandydatami na kandydatów na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - wskazał Czarnek.

Kiedy zapadnie decyzja?

Według Czarnka, za wcześnie jednak mówić o tym, kogo wybierze PiS. Kto będzie ostatecznie kandydatem na prezydenta, to kwestia decyzji, ale jeszcze nie w tym półroczu. Pewnie w drugim półroczu tego roku będziemy już mieli takie mocniejsze przymiarki -podsumował.