Zapytany przez “Nasz Dziennik” o wybory samorządowe, które odbędą się 7 kwietnia, jak ważne jest to wydarzenie z jego punktu powiedział: To jest kluczowe wydarzenie nie tylko dla nas, ale i dla Polski. Obecna władza centralna pokazała co myśli o demokracji, o praworządności, gdzie ma Konstytucję. W tej sytuacji tak ważne organy jak sejmiki, rady powiatów czy gminy, muszą zachować swoją niezależność od tych osób.

Czarnek: Trudne zadanie

Pytany o możliwość zmiany sytuacji w miastach kilka miesięcy po wyborach parlamentarnych, Przemysław Czarnek, były minister edukacji i nauki, stwierdził, że jest to bardzo trudne zadanie. Zwrócił uwagę, że tamta strona osiągnęła gigantyczną przewagę medialną i praktycznie każdego dnia manipuluje przekazem dotyczącym bieżących wydarzeń.

Przemysław Czarnek powiedział, że przygotowuje się do wyborów samorządowych i weźmie w nich udział. Jest przewodniczącym zarządu wojewódzkiego PiS i nadzoruje układanie list wyborczych do Sejmiku WojewództwaLubelskiego czy rad powiatów. Czarnek uczestniczy również w przygotowaniu kandydatów na prezydentów miast, wójtów i burmistrzów.

Czarnek zapewnił, że mają wielu kandydatów do objęcia funkcji prezydenta Lublina i nie musi to być on.