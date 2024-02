Byli posłowie, skazani za przestępstwo uczestniczą w działaniach hybrydowych przeciwko polskiemu państwu. Taki byłby komentarz PiS, gdyby nie chodziło o ich kolegów - napisał Jan Grabiec w serwisie X.

Gorąco pod Sejmem

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik, którzy wcześniej próbowali siłowo wejść do Sejmu, odeszli spod gmachu budynku. Szymon Hołownia skomentował to wydarzenie, mówiąc: Państwu z PiS raz jeszcze chcę powiedzieć: zakończcie tę telenowelę. To był akt politycznego chuligaństwa i wandalizmu, takie rzeczy nie powinny mieć miejsca.

Przed wejściem do Sejmu grupę zatrzymała Straż Marszałkowska. Doszło do szarpaniny między m.in. Wąsikiem a funkcjonariuszami. Straż Marszałkowska domagała się okazania legitymacji poselskich przez próbujących wejść do Sejmu. Jarosław Kaczyński stwierdził, że to "błąd straży marszałkowskiej".