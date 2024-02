Jak tłumaczył Witczak, przewidywał, że PiS podejmie takie działania. PiS prowadzi politykę destrukcyjną i wiedziałem, że będzie chciał tego typu przedsięwzięcie zorganizować i zademonstrować taką siłową wersję uprawiania swojej polityki. Prawda jest taka, że z tego szturmu na Kapitol zrobił się szturmik. Jaka partia, taki szturm - podkreślał w RMF FM.

Pełną odpowiedzialność za tego typu anarchizowanie życia publicznego bierze na siebie Jarosław Kaczyński ze swoimi współtowarzyszami. Straż Marszałkowska zachowała się bardzo profesjonalne, decyzje marszałka Hołowni są profesjonalne, zgodnie z prawem. Gdyby postąpić inaczej, działoby się bezprawie. Na bezprawie nie możemy sobie pozwolić - mówił polityk w RMF FM.

Odniesienie do gróźb polityków PiS

Poseł KO skomentował również groźby polityków PiS. To jest pisk myszy, to są niepoważne zapowiedzi. Warto zawsze, przy każdej okazji patrzeć na stan prawny. A on jest taki, że prawomocnie skazani Kamiński i Wąsik, w połączeniu z konstytucją artykuł 99 i artykuł 279 Kodeksu wyborczego w momencie, w którym kończy sąd orzekanie prawomocnego wyroku, w tym momencie oni tracą mandaty. Tutaj nikt nie ma wątpliwości. Powiem więcej - nawet prezydent, który ich ułaskawił, mówię o tej ścieżce prawidłowej, przecież w uzasadnieniu wpisał sygnatury sądowe, odniósł się do prawomocnego wyroku - zaznaczył Witczak.