"Uwaga. Jutro,we środę 13 III,w kościele p.w.Św.Andrzeja Boboli na ul Rakowieckiej w Warszawie odbędzie się Msza Św.w obronie prawa i Krajowej Rady Sądownictwa.Msza zamówiona przez pielgrzymów z Poznania,Lublina i Warszawy,którzy poparli na listach sędziów wybranych do KRS" - napisała na platformie X Krystyna Pawłowicz.

Fala krytki

"Taka intencja to jest jednak uwłaczająca. Można modlić się o wolność Ojczyzny, o pokój, ustanie wojny. Ale w obronie jakiejś konkretnej grupy społecznej??? Zaufanie Bogu, to modlitwa o spełnienie Jego woli, a nie spełnienie postulatu. Co Pani na to @KrystPawlowicz ???" - napisał jeden z użytkowników platformy X.

"Całkowicie niezrozumiałą rzeczą jest fakt, że część osób, w tym dziennikarze tej wyjątkowo antypisowskiej TV, zupełnie otwarcie wspiera bezprawne działania, które są wbrew najprostszym zapisom prawnym, które jednoznacznie stanowią w sprawach dotyczących ostatnich wydarzeń" - napisała inna osoba.