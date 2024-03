Tzw. 100 konkretów to lista obietnic wyborczych przedstawionych przed wyborami parlamentarnymi przez Koalicję Obywatelską, która miała zostać zrealizowana w ciągu 100 dni od objęcia rządów.

"Hakuna matata" zamiast "haratania w gałę"

Błaszczak podczas konferencji prasowej w Sejmie zwrócił uwagę, że w tym tygodniu mija 100 dni rządów Donalda Tuska, a zdecydowana większość obietnic KO nie została zrealizowana.

Jest takie powiedzenie, że lenistwo to czas oczekiwania przed zmęczeniem się i sądzę, że to określenie pasuje do rządu Donalda Tuska. Za pierwszego Tuska mieliśmy haratanie w gałę, które zajmowało Donaldowi Tuskowi większość czasu. Teraz, jeszcze bardziej pasuje inne motto, z "Króla Lwa": "hakuna matata", czyli jakoś to będzie, mamy czas, zobaczymy, co się wydarzy - mówił.

Osiem projektów PiS ze 100 konkretów KO

Dodał, że z tych 100 konkretów KO politycy PiS wybrali osiem zagadnień, które zmienili w projekty ustaw. Poinformował, że zostały one już złożone w Sejmie, i wyraził nadzieję, że posłowie zajmą się nimi jak najszybciej.

Błaszczak wskazał, że wspomniane projekty dotyczą: kwoty wolnej od podatku w wysokości 60 tys. zł, dobrowolnego ZUS, zryczałtowanej składki zdrowotnej, kasowego VAT. Kolejna sprawa związana jest z wyborami samorządowymi. Chodzi o to, żeby zmniejszyć betonozę w miastach. To rozwiązanie (które zakłada), że szczególnie w dużych miastach będzie więcej zieleni - mówił.

Szef klubu poinformował, że kolejne projekty dotyczą tzw. babciowego oraz zwiększenia funduszu alimentacyjnego, a także renty wdowiej.

Wszystkie te projekty zostały przygotowane. Teraz żądamy tego, żeby były omówione na posiedzeniu Sejmu, który właśnie dziś się rozpoczął - oświadczył Błaszczak.

Rzecznik PiS Rafał Bochenek dodał, że były to projekty obiecywane przez KO i oczekiwane społeczne.

100 konkretów na 100 dni rządu Tuska

"100 konkretów" to zestaw propozycji programowych przedstawionych przez Koalicję Obywatelską przed wyborami parlamentarnymi 15 października, w wyniku których KO wraz z koalicjantami - Trzecią Drogą i Lewicą - objęła władzę. Według deklaracji, 100 konkretów miało zostać zrealizowanych w 100 dni od objęcia rządów; w piątek upłynie 100 dni od zaprzysiężenia rządu Donalda Tuska.