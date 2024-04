Jesteśmy w Limanowej, w miejscu gdzie powstaje jednostka wojskowa Wojsk Obrony Terytorialnej. Powstaje budynek koszar, budynek administracji, garaże i obiekt szkoleniowy. To jest jedna z większych inwestycji. Jej koszt to ok. 100 milionów złotych - mówił, cytowany przez portal gov.pl wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.

Inwestycja ma służyć 114. batalionowi lekkiej piechoty, który "w pełnym ukompletowaniu" liczyć będzie 650 żołnierzy, w tym 600 żołnierzy terytorialnej służby wojskowej oraz 50 żołnierzy zawodowych - informował na miejscu Kosiniak-Kamysz.

Kompleks wojskowy obejmie m.in.: budynek koszarowo-biurowy, garaże dla pojazdów wojskowych, obiekty infrastruktury szkoleniowej. Zakończenie budowy zaplanowano na grudzień 2024 roku, a przekazanie wojsku po dokonaniu odbiorów na początku 2025 roku.

W tym roku Wojska Obrony Terytorialnej przejdą pod nadzór Sztabu Generalnego WP. To była nasza obietnica. Ponieważ osiągną pełną zdolność do funkcjonowania , zdolności bojowe. Jesteśmy do tego przygotowani. To bardzo ważne, aby usystematyzować strukturę funkcjonowania armii - mówił Kosiniak-Kamysz, dodając, że "zainteresowanie mieszkańców, którzy wstępują do WOT jest bardzo duże". - Jest bardzo dużo młodych osób, które przystępują do obrony terytorialnej, chcą działać, pomagać, chcą się szkolić i mieć jak najlepsze możliwości rozwoju - dodał.

"Wasza bezczelność jest większa niż nieudolność"

Władysław Kosiniak-Kamysz zamieścił też na platformie X ilustrowany zdjęciami wpis: "Dzisiaj w Limanowej, gdzie powstaje nowoczesny kompleks wojskowy na potrzeby terytorialsów". "To kolejny dowód, że słowa polityków PiS o ograniczaniu wydatków na armię były kłamstwem - to rząd zagwarantował i przyjął rekordowy budżet na obronność. Wzmacniamy polską armię, bo bezpieczeństwo Polek i Polaków to najlepsza inwestycja!" - dodał minister.

Na te słowa zareagował były minister obrony Mariusz Błaszczak. "Wasza bezczelność jest większa niż Wasza nieudolność. Inwestycja Limanowej została zaplanowana i zrealizowana przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Jej realizacja zaczęła się pod koniec 2022 r. Przecięcie wstęgi nie czyni z Pana bohatera" - napomniał, komentując zamieszczone na platformie X.com zdjęcia z budowy.