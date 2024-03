Przeszukiwany - jak pisze RMF FM - jest dom Zbigniewa Ziobry w Warszawie. Chodzi o uzyskanie wszelkich dokumentów i nośników danych, które mogą mieć znaczenie w śledztwie dotyczącym podejrzeń nieprawidłowości wydawania pieniędzy z funduszu, który miał służyć ofiarom przestępstw.

Decyzja o przeszukaniu warszawskiego domu Ziobrów dziś, a nie wczoraj, to pójście na rękę byłemu ministrowi sprawiedliwości - poinformowała RMF FM prokuratura.

We wtorek agenci ABW pod nieobecność domowników wyłamali drzwi w domu Ziobry w Jeruzalu. Śledczy zdecydowali się wczoraj wejść do zamkniętego domu, bo - jak twierdzą - próby kontaktu w tej sprawie z bliskimi były bezskuteczne. Z ustaleń w dziennikarza RMF FM wynika, że dzwonili do teściowej ministra, która miała powiedzieć, że nie ma klucza.