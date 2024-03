Informacje na temat wejścia służb do domu Ziobry potwierdził w rozmowie z Polsat News minister sprawiedliwości i prokurator generalny Adam Bodnar. Wiedziałem o tym - stwierdził i zapowiedział, że dzisiaj pojawi się w tej sprawie komunikat prokuratury.

Na polecenie prokuratorów z zespołu II, powołanego zarządzeniem prokuratora generalnego w Prokuraturze Krajowej, trwają czynności przeszukania w postępowaniu dotyczącym oceny prawidłowości wykorzystania środków z Funduszu Sprawiedliwości - poinformowała Polsatnews.pl rzecznik prasowy prokuratora generalnego prokurator Anna Adamiak.

Patryk Jaki w swoim wpisie także pisze o tym, że działania służb dotyczą Funduszu Sprawiedliwości. "W sprawie ma chodzić o Fundusz Sprawiedliwości idotacje dla ośrodka Archipelag. Celem FS jest pomaganie pokrzywdzonym. Powstający ośrodek znanego ks. Olszewskiego tworzy w pionierski sposób miejsce dla setek osób pokrzywdzonych przemocą. Ofiary z dziećmi w Archipelagu oddziela się od sprawców i daje kompleksowe poczucie pomocy i opieki. Tworzy możliwość terapii, warsztatów oraz innej pomocy, dającej rozpocząć życie na nowo" - napisał Patryk Jaki na platformie X.

Jego zdaniem "sposób w jaki dziś włamują się do domu Z. Ziobry, i to co robią, to czyste gangsterstwo. Dodał, że "w tej samej sprawie rano Bodnarowcy weszli do domów posłów Wosia, Romanowskiego i Mateckiego."