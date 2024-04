Donald Tusk o tabletce "dzień po"

"Od 1 maja mocą rozporządzenia będzie wdrażany 'plan b'. Dostępność pigułki 'dzień po' będzie bez porównania łatwiejsza. Mówimy tutaj o godności kobiet, o życiu bez strachu i lęku. Mówimy o państwie, które pomaga, a nie psychicznie torturuje swoje obywatelki i obywateli" - przekonywał premier Donald Tusk podczas spotkania otwartego w Krakowie.

Reklama

Tusk, nawiązując do decyzji prezydenta Andrzeja Dudy, który zawetował ustawę dotyczącą łatwiejszego dostępu do antykoncepcji awaryjnej, powiedział, że sprawa pigułki "dzień po" "to jest coś, co może uchronić polskie kobiety i polskie rodziny przed aborcją".

Reklama

Mówimy o środku antykoncepcyjnym - stwierdził premier. Nie ma to nic wspólnego z przerywaniem ciąży - dodał.