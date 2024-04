Ubiegający się o reelekcję Wojciech Szczurek, który prezydentem miasta był od 1998 roku, uzyskał trzeci wynik. Zagłosowało na niego 22 566 mieszkańców, czyli 23,53 proc.

O urząd prezydenta w drugiej turze wyborów zmierzą się Aleksandra Kosiorek, na którą zagłosowało 33 010 mieszkańców, czyli 34,43 proc. oraz Tadeusz Szemiot, którego poparło 24 782 osoby, czyli 25,85 proc.

W Gdyni frekwencja w pierwszej turze wyniosła 54,3 proc.

"Druga tura niestety beze mnie"

Rano Wojciech Szczurek napisał na platformie X, dawniej Twitter, powołując się jeszcze na nieoficjalne wyniki w Gdyni. Oznajmi, że dojdzie do drugiej tury. Jak dodał, "niestety beze mnie".

"Przyjmuję to z pokorą, jestem wdzięczny za każdy oddany głos i gratuluję kontrkandydatom. Wszystko, co robiłem, robiłem z myślą o Was - gdyniankach i gdynianach. Dziękuję. Kocham Gdynię" - napisał.