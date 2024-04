W niedzielę 7 kwietnia o godzinie 21 zakończyła się pierwsza tura wyborów samorządowych. W poniedziałek rano spływają oficjalne wyniki wyborów z kolejnych miast. Te wstępnie do sejmików w skali krajowej wygrało PiS - tak wynika z sondażu Ipsos.

Reklama

Do nieoficjalnych wyników w mediach społecznościowych odniósł się Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni, który ubiegał się o reelekcję.

II tura wyborów prezydenckich w Gdyni. Szczurek zabrał głos

Wojciech Szczurek napisał na platformie X, dawniej Twitter, że według nieoficjalnych wyników w Gdyni dojdzie do drugiej tury. Jak dodał, "niestety beze mnie".

Reklama

"Przyjmuję to z pokorą, jestem wdzięczny za każdy oddany głos i gratuluję kontrkandydatom. Wszystko, co robiłem, robiłem z myślą o Was - gdyniankach i gdynianach. Dziękuję. Kocham Gdynię" - napisał ubiegający się o reelekcję prezydent.

Reklama

Przypomnijmy, że Wojciech Szurek prezydentem Gdyni jest nieprzerwanie od 1998 roku.

Poruszenie po nieoficjalnych wynikach wyborów w Gdyni

Wyniki na prezydenta Gdyni są już szeroko komentowane w sieci. "To jedna z największych sensacji tych wyborów. 'Wieczny' prezydent Gdyni nie dostaje się nawet do II tury. Zmierzą się w niej Aleksandra Kosiorek z Gdyńskiego Dialogu i Tadeusz Szemiot z Platformy Obywatelskiej" - napisał dziennikarz Radia ZET z Trójmiasta Maciej Bąk.

"W Gdyni zmiana wydaje się na ten moment nieunikniona. Prezydent Wojciech Szczurek może nie wejść do drugiej tury, jeżeli ta tendencja się utrzyma. Prawdopodobnie powalczą w niej Aleksandra Kosiorek i Tadeusz Szemiot" - napisał Rafał Mrowicki z Wirtualnej Polski.

Wybory samorządowe 2024. Kandydaci na prezydenta Gdyni

Oprócz Wojciecha Szczurka (Samorządność) o fotel prezydenta Gdyni ubiegają się także: