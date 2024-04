Na drugim miejscu Koalicja Obywatelska z wynikiem 31,9 proc. Podium zamyka z kolei Trzecia Droga z wynikiem 13,5 proc. Konfederacja zdobyła 7,5 proc. poparcia, a Lewica 6,8 proc.

Wyniki wyborów samorządowych 2024. Są wyniki exit poll

Bezpartyjni Samorządowcy - 2,7 proc. Poparcie "inni/komitety regionalne" to z kolei 3,9 proc. Są to wyniki sondażu, który został sporządzony przez IPSOS. Ten został przeprowadzony w 970 losowo wybranych lokalach wyborczych. Oficjalne wyniki wyborów zostaną podane przez Państwową Komisję Wyborczą po przeliczeniu wszystkich głosów.

Frekwencja w wyborach samorządowych wyniosła 51,5 proc. - wynika z sondaż IPSOS dla Polsatu, TVN i TVP.

Wyniki wyborów samorządowych 2024. Co to jest exit poll?

Przypomnijmy, że exit poll to sondaż wyborczy. Agencje badawcze przeprowadzają je w dniu wyborów. To wtedy ankieterzy pytają wyborców o to, jak zagłosowali.

Badanie jest przeprowadzane w momencie, gdy wyborcy wychodzą z lokalów wyborczych. Pierwsze wyniki exit poll są więc przybliżonymi wynikami wyborów chwilę po tym, jak zamykane są lokalne wyborcze.

W związku z tym exit poll, tak jak inne badania sondażowe, są obarczone marginesem błędu. Nie zawsze pokrywa się z rzeczywistym wynikiem wyborów. Na ten trzeba poczekać.