O komentarz do słabego sondażowego wyniku Lewicy poprosiliśmy posła Tomasza Trelę.

Wyniki Lewicy do sejmików mogły być lepsze. Jednak poczekajmy na ostateczny wynik po zliczeniu wszystkich głosów. Natomiast bardzo cieszy dobry wyniki Magdy Biejat w wyborach na prezydenta Warszawy. To są bardzo prestiżowe wybory i te 15 pkt. proc. dla kandydatki Lewicy - to jest dobry prognostyk - powiedział w rozmowie z Dziennik.pl polityk Lewicy.

Gdyby wyniki sejmikowe miały się potwierdzić, to będziemy musieli wyciągnąć wnioski i wyeliminować błędy i zrobić szybką korektę przed wyborami do PE, bo ten wynik nie jest satysfakcjonujący. Lewica, kandydaci i kandydatki Lewicy zasługują na lepszy wynik, więc to powinno być poddane bardzo wnikliwej analizie i szybkim wnioskom, żeby to skorygować przed najbliższą kampanią, która właściwie już się zaczęła - podkreślił Tomasz Trela.

Z sondażu wynika, że frekwencja w wyborach samorządowych wyniosła 51,5 proc.