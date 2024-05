Prawo i Sprawiedliwość w czwartek, 2 maja na konwencji w Kielcach zaprezentowało swoich kandydatów do Parlamentu Europejskiego. Drugie miejsce na mazowieckiej liście PiS zajął były szef TVP Jacek Kurski.

Nie poznaje mojego kraju i uświadamiam sobie, że to jest właśnie ten moment, kiedy powinienem stanąć u boku Jarosława Kaczyńskiego - powiedział polityk w Telewizji Republika. - Muszę walczyć o normalną, demokratyczną, wolną Polskę, dlatego wracam do polityki i zostałem przyjęty ponownie do Prawa i Sprawiedliwości - dodał Kurski.

Burzliwa kariera w PiS

Jacek Kurski wstąpił do Prawa i Sprawiedliwości na początku lat dwutysięcznych, w 2011 r. został wykluczony z partii. Był również związany z Ligą Polskich Rodzin. Budował wspólnie ze Zbigniewem Ziobrą Solidarną Polskę. W 2014 r. bezskutecznie kandydował do Parlamentu Europejskiego z list tej formacji i w tym samym roku odszedł z partii. W 2016 r. został powołany na prezesa TVP. Na początku września 2022 r. Rada Mediów Narodowych odwołała Kurskiego ze stanowiska prezesa TVP.

Kurski rozpoczął pracę jako Alternate Executive Director szwajcarsko-polskiej konstytuanty w Grupie Banku Światowego w Waszyngtonie w grudniu 2022 r. W grudniu 2023 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę, powierzającą Ministrowi Finansów zadanie reprezentowania państwa polskiego w instytucjach międzynarodowych finansowych. Oznaczało to odwołanie ze stanowiska dyrektora wykonawczego byłego prezesa TVP Jacka Kurskiego.

Jak podała w poniedziałek Wirtualna Polska, Jacek Kurski został przyjęty do PiS tuż przed rejestracją list wyborczych do Parlamentu Europejskiego. Wniosek miał złożyć, kiedy skończył pełnić funkcję zastępcy dyrektora wykonawczego szwajcarsko-polskiej konstytuanty w Grupie Banku Światowego.