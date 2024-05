Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak (Konfederacja) został zapytany w czwartek w Programie 1 Polskiego Radia o informację, dotyczącą Sławomira Mentzena (Konfederacja) oraz, że jego przemówienia pisze stand-uper "Lotek" Lotkowski.

Wicemarszałek przekazał, że nie ma żadnej wiedzy na ten temat oraz, że dowiedział się o tej plotce właśnie w tym momencie. Wedle mojego doświadczenia Sławomir Mentzen swoje wpisy i przemówienia pisze sam - Dodał, że jeśli ktoś mu pomaga, to - w jego ocenie - nie jest to jakaś wielka wada. Politycy mają prawo korzystać z pomocy - podkreślił. Został także zapytany, czy skorzystałby z takiej pomocy. Jakby ktoś dobrze umiał pisać przemówienia i był chętny do pomocy, to zapraszam do kontaktu. W tej chwili swoje przemówienia piszę wyłącznie sam, a właściwie to często ich nie pisze, tylko po prostu je wymyślam - powiedział.