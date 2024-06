"Proponowanie Konfederacji jakiejkolwiek koalicji to dziś nierealistyczna mrzonka i taktyczny błąd" - napisał w mediach społecznościowych poseł Suwerennej Polski Janusz Kowalski we spisie, który sam określił jako "kilka analitycznych wniosków". Odniósł się do słów byłego premiera Mateusza Morawieckiego, który po ogłoszeniu sondażowych wyborów snuł wizje możliwej koalicji z partią Mentzena i Bosaka.