Dwa dni przed szczytem Rady Europejskiej polski rząd przyjął strategię migracyjną na lata 2025-30, która zakłada m.in., że w przypadku zagrożenia destabilizacji państwa z powodu napływu imigrantów możliwe powinno być czasowe i terytorialne zawieszanie prawa do przyjmowania wniosków o azyl.

Reklama

Kontrowersyjna zapowiedź Tuska

Zapowiedź w tej sprawie padła już wcześniej, podczas konwencji KO z 12 października. Wywołało to komentarze w kraju i za granicą. Tusk zapowiedział wówczas, że będzie "domagał się uznania w Europie" dla swojej decyzji.

Jestem właśnie po spotkaniach ze wszystkimi najważniejszymi graczami. To, co chciałem osiągnąć w tej kwestii, osiągnąłem, przede wszystkim zrozumienie- powiedział Tusk w rozmowie z dziennikarzami przed początkiem unijnego szczytu.

"Nie chodzi o zawieszenie prawa do azylu"

Reklama

Nie chodzi o zawieszenie prawa do azylu, tylko o czasowe, terytorialne zawieszenie przyjmowania wniosków tam, gdzie granica jest przekraczana nielegalnie, siłowo, a więc na granicy białoruskiej. Wszyscy to tutaj rozumieją - tłumaczył.

Zdaniem polskiego premiera nikt w Unii "nie ma problemu", by uznać polskie prawo do takiego czasowego zawieszenia. Wszyscy rozumieją też, jak bardzo specyficzna jest sytuacja, w której w przemyt ludzi zaangażowane są wrogie reżimy. (...) Muszę powiedzieć, między nami mówiąc, że poszło łatwiej, niż się spodziewałem - oznajmił.

Dopytywany, czy czeka na jakieś decyzje, Tusk odparł, że te będzie podejmował już w kraju. Dla mnie było ważne, żeby tutaj nie było negatywnych decyzji wobec naszych pomysłów - i na pewno nie będzie - zapewnił.

Strategia migracyjna na lata 2025-2030

Strategię migracyjną na lata 2025-2030 "Odzyskać kontrolę, zapewnić bezpieczeństwo" rząd przyjął we wtorek. W czwartek treść liczącego 36 stron dokumentu opublikowano na stronie Kancelarii Premiera.

Główne kierunki działań wskazane w strategii migracyjnej rządu dotyczą: dostępu do terytorium Polski; dostępu do ochrony krajowej i międzynarodowej; dostępu do rynku pracy; migracji edukacyjnych; integracji; obywatelstwa i repatriacji; kontaktu z diasporą.