Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, od roku zmaga się z nowotworem przełyku, co niemal całkowicie wyeliminowało go z życia publicznego. Chorobę zdiagnozowano u niego pod koniec 2023 roku, a od tamtej pory przeszedł skomplikowaną operację obejmującą usunięcie większości przełyku i części żołądka. Operacja ta przyniosła jednak pewne powikłania, które dodatkowo utrudniły powrót do zdrowia.