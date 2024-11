Sejmowa komisja śledcza ds. Pegasusa zaplanowała na poniedziałek przesłuchanie Ziobry. To czwarty raz, kiedy komisja spróbuje przesłuchać b. ministra sprawiedliwości. Po raz kolejny nie pojawił się on jednak na posiedzeniu.

Reklama

Trzy wnioski ws. Ziobry

Komisja zagłosowała jednogłośnie za wnioskiem do sądu o nałożenie kary porządkowej za nieusprawiedliwione niestawiennictwo Zbigniewa Ziobry. Przegłosowany został także wniosek do sądu o jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie.Komisja wystąpiła także z wnioskiem do Prokuratora Generalnego o to, "aby rozpoczął procedurę, w wyniku której Sejm wyrazi zgodę na ściągnięcie immunitetu Zbigniewowi Ziobro".

Dwa wezwania usprawiedliwił skutecznie, przedstawiając stosowne zaświadczenie lekarskie. Po tym jak przedstawił zaświadczenia lekarskie, komisja wystąpiła do Prokuratury Krajowej o powołanie biegłego celem zbadania stanu zdrowia. Komisja otrzymała od biegłego lekarza sądowego opinię, która jasno świadczy o tym, że Ziobro może stawić się na wezwanie komisji i odpowiadać na pytania, Zbigniew Ziobro już dwukrotnie nie stawił się na dzisiejsze posiedzenie - mówiła szefowa komisji śledczej ds. Pegasusa Magdalena Sroka.

Szukasz ważnych i wiarygodnych informacji? Zaprenumeruj Dziennik Gazetę Prawną