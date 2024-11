Grzywna dla Zbigniewa Ziobry za nieobecność na komisji

6 listopada Sąd Okręgowy w Warszawie nałożył na Zbigniewa Ziobrę, byłego ministra sprawiedliwości, karę grzywny w wysokości 2 tysięcy złotych za niestawienie się na przesłuchaniu przed sejmową komisją ds. Pegasusa. Komisja, powołana do wyjaśnienia sprawy użycia systemu Pegasus, początkowo wnioskowała o karę 3 tys. złotych. Ziobro, mimo wcześniejszych zawiadomień, nie stawił się na posiedzeniu, argumentując swoją absencję problemami zdrowotnymi.

Ziobro odpowiada na decyzję sądu: Wasi sędziowie mnie nie zastraszą

Na decyzję sądu Ziobro odpowiedział na platformie X (dawny Twitter), określając sędzię Annę Ptaszek mianem "politycznej aktywistki" i "celebrytki z masą dyscyplinarek". Zdaniem Ziobry, sąd działał na zlecenie politycznych przeciwników. Były minister sprawiedliwości odniósł się także do słów Rafała Trzaskowskiego, podkreślając, że „wasi sędziowie mnie nie zastraszą, bo prawa przestrzegam”. Ziobro nawiązał również do czasów rządów Donalda Tuska, sugerując, że politycy opozycji mają wpływ na sądy.

Uzasadnienie sądu

W uzasadnieniu wyroku sąd stwierdził, że Ziobro został prawidłowo powiadomiony o terminie przesłuchania, jednak bez stosownego usprawiedliwienia nie stawił się na posiedzeniu. Co więcej, dzień po terminie przesłuchania Ziobro złożył kilkugodzinne zeznania w prokuraturze. Zdaniem sądu, fakt, że były minister sprawiedliwości zgłosił się do prokuratury i odbył wielogodzinną czynność, świadczy o tym, że jego problemy zdrowotne nie były przeszkodą w pełnieniu obowiązków.

Sąd: Zlekceważenie obowiązków przez funkcjonariusza publicznego

Sąd zaznaczył również, że jako były minister sprawiedliwości oraz obecny poseł na Sejm, Ziobro powinien dawać przykład poszanowania prawa. W uzasadnieniu sąd uznał, że jego nieobecność przed komisją była "zlekceważeniem obowiązku ustawowego". Choć wnioskowana kara wynosiła 3 tys. zł, sąd zdecydował się na grzywnę w wysokości 2 tys. złotych, uznając, że jako pierwsze niestawienie się przed komisją nie wymaga jeszcze maksymalnej kary.

Komisja ds. Pegasusa planuje dalsze kroki

W związku z niestawieniem się Ziobry przed komisją, jej członkowie zapowiedzieli złożenie wniosku do Prokuratora Generalnego o uchylenie immunitetu poselskiego Ziobry, co może umożliwić ponowne wezwanie go na przesłuchanie. Jak zapowiedziała przewodnicząca komisji, Magdalena Sroka, możliwe jest, że sprawa trafi na kolejne posiedzenie Sejmu, gdzie zostanie rozważony wniosek o uchylenie immunitetu.