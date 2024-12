W Toruniu w sobotę odbywały się 33. urodziny Radia Maryja. Pojawiło się na nich wielu polityków PiS. Obecni byli między innymi Małgorzata Paprocka z kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy, Beata Kempa, która jest doradczynią prezydenta a także Jacek Sasin, Mariusz Błaszczak czy Zbigniew Kuźmiuk.

Zbigniew Ziobro na urodzinach Radia Maryja. Takie powitanie zgotował mu ojciec Rydzyk

Wśród zaproszonych gości nie było byłego premiera Mateusza Morawieckiego i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Obecny był natomiast Zbigniew Ziobro. Gospodarz uroczystości nie omieszkał serdecznie go przywitać.

Dobrze, że żyje. Dziękujemy Panu Bogu- powiedział wzruszony. Po tych słowach zaprosił Zbigniewa Ziobrę do mikrofonu. Polityk podszedł i podziękował za modlitwę w jego intencji.

Czcigodny ojcze dyrektorze, droga rodzino Radia Maryja, moi przyjaciele z polityki... Ojcze dyrektorze dziękuję za tę możliwość, że mogę podziękować za te słowa modlitwy, które rodzina Radia Maryja kierował w intencji mojego wyzdrowienia - powiedział Ziobro.

Zbigniew Ziobro u ojca Rydzyka. Podziękował za modlitwy

Stwierdził, że jest to "niezwykłe doświadczenie, gdy człowiek chory, czuje to wsparcie i czuje, że nad wszystkim jest moc Boga, które uczy nas przez słowa ewangelii, że ci którzy działają zgodnie z wolą bożą, to może być rezultat w postaci cudu".

Może u mnie cudu nie było, ale blisko cudu było, że w przypadku mojego wyzdrowienia z choroby bardzo ciężkiej i śmiertelnej z przerzutami, jestem wdzięczny za dar, który z modlitwy wypływał. Za opiekę bożą, za wspaniałych lekarzy. Bóg zapłać. Dziękując za słowa wsparcia i to, że czuje ogromną wdzięczność, chcę powiedzieć, jak wielkim wsparciem jest Radio Maryja dla chorych, dla wsparcia duchowego, gdy przechodzi się chorobę - wyznał polityk PiS.

Po tych słowach Zbigniewa Ziobro wspomniana przez ojca Rydzyka została lekarka polityka czyli Elżbieta Starosławska. Kobieta zmarła kilka miesięcy temu.

Panie ministrze, jeśli pan pozwoli, to pomódlmy się za panią prof. Starosławską która pana ratowała. Gdy pan tam był w centrum onkologii byli tacy, którzy robili wszystko, by dokuczyć, zachowanie diabelskie. Módlmy się, by to odeszło z Polski. Ona, mi o tym opowiadała, niedługo później zmarła, ale jeszcze pana zdążyła chwycić i zatrzymać na ziemi. Trzymajmy się razem - powiedział ojciec Rydzyk.