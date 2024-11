Leszek Miller, były premier Polski, zauważa rosnący entuzjazm w obozie PiS w związku z możliwym powrotem Donalda Trumpa do Białego Domu. Według Millera, chociaż PiS może wykorzystywać tę sytuację w kampanii wyborczej, ostateczne decyzje należą do polskich wyborców, a nie do amerykańskiej polityki.