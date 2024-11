Donald Trump zwycięża tam, gdzie do niego strzelano. Spora przewaga w hrabstwie Butler

Donald Trump odniósł znaczące zwycięstwo w hrabstwie Butler w Pensylwanii, gdzie w lipcu doszło do tragicznego incydentu podczas jego wiecu wyborczego. Po przeliczeniu prawie wszystkich głosów przewaga Trumpa nad rywalami wyniosła tam 32 punkty procentowe, co jest wynikiem zbliżonym do poprzednich wyborów w 2020 roku, kiedy także zdobył to hrabstwo z taką samą przewagą.