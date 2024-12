Ziobro nie stawił się o godz. 17 na posiedzeniu komisji regulaminowej, spraw poselskich i immunitetowych, ale - jak poinformowali posłowie PiS - jest w drodze i się spóźni. Mimo to w głosowaniu członkowie komisji nie zgodzili się na 10 minut przerwy.

Reklama

Zebrała się komisja regulaminowa

Bardzo proszę o 10 minut przerwy, pan minister jest w drodze i zaraz do nas dołączył - mówił Marcin Warchoł, poseł Suwerennej Polski. Przez Rafała Trzaskowskiego nie może dojechać Zbigniew Ziobro, bo takie są korki w Warszawie - ocenił Michał Wójcik.

Zbigniew Ziobro pojawił się na sali po 20 minutach. Ogłoszono 5 minut przerwy podczas posiedzenia komisji. Czy sądzicie państwo, że będziecie mnie łamać policją? - mówił Ziobro w rozmowie z dziennikarzami.

Wniosek o zgodę Sejmu na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie posła na posiedzenie komisji ds. Pegasusa ma zaprezentować jej przewodnicząca Magdalena Sroka (PSL-TD).

Były minister sprawiedliwości i b. prokurator generalny jesienią ub. roku wycofał się z życia publicznego, a w marcu poinformował o swoich zmaganiach z chorobą nowotworową.

Cztery wezwania, brak stawiennictwa

Ziobro był czterokrotnie wzywany przez sejmową komisją śledczą ds. Pegasusa, ale nie stawił się. Dwa razy przedstawił zwolnienie lekarskie. Później komisja śledcza otrzymała opinię biegłego, z której - jak informowała szefowa komisji śledczej - jednoznacznie wynika, że Ziobro może złożyć zeznania.

Po tym, gdy Ziobro czwarty raz nie stawił się na posiedzeniu, komisja zdecydowała, że wystąpi o jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie na przesłuchanie, do czego potrzebna jest zgoda Sejmu. Wniosek w tej sprawie wystosowany został do prokuratora generalnego Adama Bodnara 8 listopada, a 22 listopada ten skierował wniosek do marszałka Sejmu Szymona Hołowni, który przekazał go do komisji regulaminowej.

Reklama

Jak mówił w poniedziałek przewodniczący komisji regulaminowej Jarosław Urbaniak (KO), poparcie wniosku przez komisję jest "wysoce prawdopodobne". Zaznaczył, że Ziobro od miesięcy "uchyla się od obowiązku" stawiennictwa przed komisją śledczą i powinien w końcu wyjaśnić sprawę zakupu i wykorzystywania oprogramowania Pegasus.

Z kolei szefowa komisji śledczej zapowiedziała w Programie Trzecim Polskiego Radia, że jeżeli komisja regulaminowa pozytywnie zaopiniuje wniosek, to pod koniec stycznia lub na początku lutego będzie wyznaczony termin przesłuchania Ziobry przed komisją.

Były minister powołuje się na wyrok TK

Trybunał Konstytucyjny 10 września orzekł, że zakres działania komisji śledczej ds. Pegasusa jest niezgodny z konstytucją. Na wyrok ten powołuje sie m.in. Ziobro, nazywając członków komisji ds. Pegasusa "posłami zdelegalizowanej przez TK komisji ds. Pegasusa".

Zbigniew Ziobro, założyciel partii Suwerenna Polska (wcześniej Solidarna Polska), pierwszy raz pełnił funkcję ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego w latach 2005-2007. Ponownie szefem MS został w 2015 r., a prokuratorem generalnym w 2016 r. Obie funkcje pełnił do 27 listopada ub roku.

Komisja śledcza ds. Pegasusa bada legalność, prawidłowość i celowość czynności podejmowanych z wykorzystaniem tego oprogramowania m.in. przez rząd, służby specjalne i policję od listopada 2015 r. do listopada 2023 r. Komisja ma też ustalić, kto był odpowiedzialny za zakup Pegasusa i podobnych narzędzi dla polskich władz.