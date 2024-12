Policjanci zostali wezwani we wtorek 3 grudnia do awantury w jednej z kamienic na krakowskim Kazimierzu. Ponieważ nikt im nie chciał otworzyć, musieli użyć siły, aby wejść do mieszkania. Na miejscu zastali ranną 24-latkę i jej partnera po próbie samobójczej. Dziewczyna trafiła do szpitala, gdzie zmarła. Mężczyźnie nic się nie stało. Trafił do aresztu.

Dziś rano policja chciała go przesłuchać. Mężczyzna wyrwał policjantom broń, zabarykadował się na komisariacie na ul. Szerokiej i popełnił samobójstwo.

Gdzie szukać pomocy?

Jesteś w kryzysie psychicznym? Potrzebujesz porady, wsparcia? A może chcesz zwyczajnie zostać wysłuchany? Poniżej lista bezpłatnych telefonów, gdzie otrzymasz pomoc:

Wykaz bezpłatnych, czynnych całą dobę, 7 dni w tygodniu telefonów dla dzieci i młodzieży

116 111 - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży prowadzony przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę

800 12 12 12 - wsparcie psychologiczne w sytuacji kryzysowej – infolinia dla dzieci, młodzieży i opiekunów

Wykaz bezpłatnych, czynnych całą dobę, 7 dni w tygodniu telefonów dla dorosłych

116 123 - linia wsparcia dla osób dorosłych

800 70 22 22 - Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym

511 200 200 - telefon dla osób dorosłych w kryzysie samobójczym

Inne przydatne numery:

800 12 00 02 - Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia IPZ – bezpłatny, czynny całą dobę, 7 dni w tygodniu

800 119 119 - Telefon i czat zaufania dla dzieci i młodzieży – codziennie w godz. od 14:00 do 22:00

720 720 020 - Antyprzemocowa Linia Pomocy SEXEDPL - od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00– 20:00

Pamiętaj! W razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia zadzwoń na 112.