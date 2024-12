Poseł Marcin Józefaciuk zapowiedział, że skieruje wniosek do sejmowej komisji etyki, dotyczący zachowania Sławomira Mentzena i Konrada Berkowicza, polityków Konfederacji. Sprawa dotyczy opublikowanego na TikToku nagrania, na którym Mentzen i Berkowicz żartowali o "wsadzaniu lewaków" do maszyny do pakowania choinek. Wśród wymienionych osób znalazł się m.in. przewodniczący partii Razem, Adrian Zandberg, oraz sam poseł Józefaciuk.