Wzmożony ruch na drogach przed świętami. GDDKiA apeluje o rozsądek

Już dziś wiele osób wyruszy w dalsze i bliższe trasy w związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia. W kolejnych dniach na drogach z pewnością nie zabraknie wzmożonego ruchu, zmiennych warunków pogodowych (opady deszczu, śniegu, miejscami gołoledź), ale też aktywności naszych służb. Ważne, żeby nie zabrakło również zdrowego rozsądku kierujących.

Dostosuj prędkość do warunków pogodowych

Prowadząc pojazd, dostosujmy prędkość nie tylko do obowiązujących limitów, ale również do warunków panujących na drodze. Pamiętajmy o zachowaniu odpowiedniej odległości przed poprzedzającym pojazdem, nie wymuszajmy na pozostałych użytkownikach dróg jazdy powyżej obowiązujących limitów prędkości. W trakcie podróży samochodem korzystajmy z przerw.

Miałeś wypadek? Wezwij pomoc

Wypadki niestety się zdarzają. Jeżeli mijasz miejsce, w którym doszło do groźnego zdarzenia, a służby ratunkowe jeszcze się nie pojawiły, zatrzymaj pojazd w bezpiecznym miejscu tak, by nie stwarzał zagrożenia dla innych uczestników ruchu. Następnie wezwij pomoc (numer alarmowy 112) i przystąp do udzielania pomocy poszkodowanym.

Przejeżdżając obok wypadku, gdzie służby rozpoczęły już akcję ratowniczą, skup się na prowadzeniu pojazdu, nie przyglądaj się i nie powoduj dodatkowych utrudnień na swoim pasie ruchu. Wielu kierowców przejeżdżając obok zdarzenia drogowego, które miało miejsce na drugiej jezdni, zwalnia (czasem prawie zatrzymując pojazd), tylko żeby się przyglądać. Każde gwałtowne wytracanie prędkości może stworzyć zagrożenie dla pojazdów nadjeżdżających z tyłu.

Pamiętaj o korytarzu życia

Jeżeli wskutek wypadku powstanie korek, pamiętaj o utworzeniu korytarza życia dla służb jadących z pomocą. Tworząc korytarz życia, sami pomagamy nie tylko służbom, ale przede wszystkim poszkodowanym w zdarzeniu.

Szczególnie dłuższe podróże wymagają od kierowców odpowiedniego przygotowania. Dotyczy to zarówno zadbania o stan techniczny pojazdu, jak i o jego wyposażenie. Samochód, którym planujecie wyjechać na święta, musi być w pełni sprawny (sprawdźcie światła, akumulator oraz poziom płynów) i powinien mieć wymienione opony na zimowe. Nie można też zapominać o z pozoru błahych sprawach, jak dobrze działające wycieraczki i właściwy płyn do spryskiwaczy, który nie zamarznie podczas podróży, gdy temperatura spadnie poniżej zera.

Zawsze odśnieżaj samochód

Warto też zaopatrzyć się w skrobaczkę do szyb i szczotkę do odśnieżania. Przypominamy, że niedopuszczalne jest poruszanie się samochodem całkowicie lub nawet częściowo nieodśnieżonym. Śnieg czy kawałki lodu, spadające z jadącego pojazdu, mogą doprowadzić do tragedii. Przed podróżą, kierowca ma też obowiązek całkowitego oczyszczenia wszystkich szyb, tak żeby dobrze widzieć wszystko, co dzieje się na drodze.

Przed wyjazdem zaplanuj trasę

Zaplanujcie trasę, którą zamierzacie pokonać. Pamiętajcie, że nie wszystkie nawigacje samochodowe będą zawierały aktualne mapy. W ostatnich dniach oddaliśmy do ruchu odcinek autostrady A2 pomiędzy węzłami Groszki i Siedlce Zachód, a jeszcze przed świętami udostępnimy dwa odcinki dróg ekspresowych: S7 Widoma - Kraków i S52 Północną Obwodnicę Krakowa. Niektóre nawigacje będą prowadzić starymi odcinkami lub nie będą uwzględniać informacji o natężeniu ruchu. Sprawdźcie ewentualne utrudnienia na drodze i spodziewane warunki pogodowe. Takie informacje znajdziecie w naszym serwisie drogi.gddkia.gov.pl lub otrzymacie je, dzwoniąc pod numer Informacji Drogowej GDDKiA 19 111.

Im trudniejsze będą warunki na drodze, tym większe prawdopodobieństwo, że spotkacie na niej nasze służby. Prace ściśle związane z zimowym utrzymaniem dróg, w szczególności odśnieżanie i usuwanie śliskości, prowadzone są w trybie 24-godzinnym 7 dni w tygodniu. Realizowane są, co do zasady, przez wykonawców wyłonionych w drodze przetargów, z którymi GDDKiA zawarła umowy na utrzymanie całej sieci.

Zadaniem kierowców obsługujących sprzęt do zimowego utrzymania dróg jest zapewnienie przejezdności. Sprzęty są szerokie, niektóre zajmują cały pas drogi, poruszają się wolno, z prędkością ok. 40-50 km/h. Za sobą pozostawiają jednak odśnieżoną drogę - bezpieczniejszą i gwarantującą płynniejszy ruch. Mimo, że służby drogowe posługują się żółtymi światłami sygnalizacyjnymi, a nie jak Policja czy pogotowie ratunkowe niebieskimi, pełnią rolę zbliżoną do tej przypisanej służbom porządkowym i ratowniczym.

Dlatego apelujemy o przepuszczanie takich pojazdów. Utrudnianie im pracy, np. poprzez nieprzepuszczanie na drodze czy jej zajeżdżanie, stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia zarówno pracowników służb, jak i innych użytkowników dróg.

Ustawa o drogach publicznych określa, która instytucja odpowiada za daną drogę, a tym samym za jej zimowe utrzymanie (odśnieżanie czy przeciwdziałanie śliskości). Zgodnie z zapisami tej ustawy, GDDKiA zarządza drogami krajowymi, w tym autostradami i drogami ekspresowymi. Za drogi wojewódzkie odpowiadają zarządy poszczególnych województw, za drogi powiatowe zarządy powiatów, a wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast odpowiedzialni są za drogi gminne.

Wyjątkiem są drogi w granicach miast na prawach powiatu, których mamy 66. Za wszystkie drogi publiczne, także krajowe (z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych) leżące w granicach takich miast odpowiada prezydent tego miasta. Drugim wyjątkiem są odcinki autostrad płatnych zarządzane przez koncesjonariuszy.

Podsumowując, GDDKiA odpowiada za sieć ok. 18 tys. km dróg krajowych, stanowiącą niespełna 5 proc. dróg publicznych w Polsce. Przypominamy, że okresie świąt Bożego Narodzenia ograniczony będzie ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton. Zakaz będzie obowiązywał w całej Polsce 25 i 26 grudnia, w godzinach od 8 do 22.