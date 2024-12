90-latka potrącona w Lubinie. Przechodziła przez jezdnię "na skróty""

Do zdarzenie doszło w poniedziałek wieczorem, 16 grudnia, w Lubinie na Dolnym Śląsku na ulicy Niepodległości. Starsza kobieta starała się przejść bez jezdnię "na skróty". - 90-letnia kobieta postanowiła pokonać czteropasmową, dwukierunkową drogę w miejscu do tego niedozwolonym- przekazał asp. sztab. Krzysztof Pawlik, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Lubinie w rozmowie z Radiem Zet. Kobieta bezpiecznie przeszła przez trzy pasy jezdni, jednak na czwartym została potrącona przez samochód osobowy, którym kierowała 60-latka. Kiedy doszło do zdarzenia na zewnątrz było już ciemno, widoczność była ograniczona, a jezdnia była mokra. W wyniki potrącenia 90-latka doznała złamania kości prawej nogi. Trafiła do szpitala.

Wideo w sieci "ku przestrodze". Policja apeluje

Policjanci z Lubina zamieścili w sieci nagranie z monitoringu miejskiego, na którym widać moment potrącenia kobiety. Film został opublikowany "ku przestrodze", by zwrócić uwagę pieszych na ryzyko, które wiąże się z przechodzeniem przez jezdnię w okresie jesienno-zimowym, kiedy szybko robi się ciemno. - Apelujemy do osób pieszych, aby korzystali wyłącznie z oznakowanych przejść dla pieszych a w razie możliwości, również z elementów odblaskowych. Natomiast kierowców prosimy o zdjęcie nogi z gazu i zwracanie uwagi na otoczenie, gdyż tak naprawdę zagrożenie na drodze – zwłaszcza po zmroku – może pojawić się z każdej strony - napisano w poście na facebookowym profilu lubińskiej Policji.