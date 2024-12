Do 19 osób wzrosła liczba poszkodowanych w wypadku autokaru w Ustrzykach Górnych, którzy trafili do szpitala. Policja informuje, że ci z pasażerów, którzy nie wymagali pomocy medycznej, wracają już do domów. Droga w miejscu wypadku jest wciąż zablokowana; utrudnienia mogą potrwać do godz. 16.

Wypadek autokaru na Podkarpaciu. Wielu rannych Kom. Ewelina Wrona z podkarpackiej policji poinformowała, że do wypadku doszło w niedzielę około godz. 7.30 w miejscowości Wołosate, na łuku drogi wojewódzkiej nr 897. Wypadek autokaru na Podkarpaciu. Wielu rannych Policja początkowo informowała, że pomocy medycznej wymagało 18 osób, później okazało się do szpitala na badania zostało przewiezionych 19 osób. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Kierowca był trzeźwy. O wypadku został powiadomiony prokurator. Reklama Na miejscu jest dziewięć zastępów straży pożarnej z powiatu bieszczadzkiego. - Strażacy pomogli turystom wydostać się z autokaru. Wszyscy byli przytomni – przekazał rzecznik Komendy Wojewódzkiej PSP bryg. Marcin Betleja. Droga wojewódzka nr 897 w miejscu wypadku jest zablokowana. Na miejscu wciąż pracują służby. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wypadku. – Na miejsce podstawiono autokar zastępczy. Te osoby, które nie wymagały pomocy medycznej, wracają do domu, kilka osób zorganizowało sobie własny środek transportu – poinformowała PAP kom. Ewelina Wrona z podkarpackiej policji, dodając, że wszyscy wyjechali z Krosna. Dalszy ciąg materiału pod wideo Powiązane Tragiczna noc na Podlasiu. Nie żyje trzech nastolatków

