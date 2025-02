Kancelaria zamieściła informację o rozpoczęciu się spotkania o godz. 20.39 polskiego czasu. We wpisie na portalu X zamieszczono zdjęcie obu prezydentów.

"W Waszyngton rozpoczęło się spotkanie Prezydenta @AndrzejDuda z Prezydentem Donaldem Trumpem" - czytamy na oficjalnym koncie Kancelarii Prezydenta RP.

Kilka minut później prezydent Trump pojawił się na scenie konferencji CPAC.

Korespondent RMF FM Paweł Żuchowski poinformował na X, że spotkanie prezydentów "trwało dosłownie kilka minut".

Według planu rozmowa miała trwać około godziny.

Duda spotkał się z Trumpem

Podczas spotkania Polskę, oprócz Andrzeja Dudy, reprezentowali:

Reklama

Marcin Mastalerek – szef Gabinetu Prezydenta RP

Wojciech Kolarski – sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, szef Biura Polityki Międzynarodowej

Nikodem Rachoń – zastępca szefa Biura Polityki Międzynarodowej.

Spotkanie Dudy z Trumpem. Prezydent USA potwierdził bliski sojusz z Polską

O spotkaniu na X napisał również Biały Dom.

"Backstage at CPAC, President Trump met with President Andrzej Duda of Poland and reaffirmed our close alliance. President Trump also praised President @AndrzejDuda for Poland’s commitment to increase their defense spending" - czytamy.

[ Za kulisami CPAC, prezydent Trump spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą z Polski i potwierdził nasz bliski sojusz. Prezydent Trump również pochwalił prezydenta @AndrzejDuda za zaangażowanie Polski do zwiększenia wydatków na obronność.]

Źródło: MEDIA, KANCELARIA PREZYDENTA RP