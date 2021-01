Jest krytykowany nawet przez opozycję i to dla niego dotkliwe. Wielu w PO zastanawia się, czy dobrze zrobiło wybierając go na lidera. Rośnie Hołownia, a Budka czuje się osamotniony, zapędzony do rogu. Organizuje konferencje i zaczyna farmazony opowiadać. Powinien spojrzeć w lustro, zastanowić się, czy nadaje się do tego, żeby być liderem, czy lepiej dalej się nie ośmieszać, tylko zrezygnować – powiedział tvp.info Adam Andruszkiewicz, minister w kancelarii premiera.

Reklama