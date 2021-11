Przemysław Czarnek o sytuacji na granicy. "To, co robili dziennikarze TVN (relacjonując zdarzenia na granicy), to była działalność antypolska i trzeba było ją powstrzymać" - powiedział w programie "#Jedziemy" w TVP Info minister edukacji i nauki.

Przemysław Czarnek odniósł się też do słów europosłanki Janiny Ochojskiej, która atak migrantów kamieniami i granatami hukowymi na polskich funkcjonariuszy usprawiedliwiała "zdenerwowaniem".