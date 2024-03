Leopard 2A6 to jeden z najnowocześniejszych zachodnich czołgów przekazanych Ukrainie. Łącznie Niemcy przekazali Ukrainie 18 maszyn w tej wersji. Strata jest o tyle dotkliwa, że wersja 2A6 to jedna z najnowszych modefikacji Leoparda. Polska armia posiada głównie Leopardy 2A4 i 2A5, z których część została lub będzie modernizowana do wersji 2PL, porównywalnej z Leopardem 2A6. Co gorsza, teraz Rosjanie będą mieli okazję dokładnie przyjrzeć się tym czołgom i poznać ich słabe strony.

Warto dodać, że w okolicach niedawno zdobytej przez Rosjan Awdiejewki Ukraina poniosła znaczące straty w sprzęcie pancernym. Zdjęcia publikowane przez Rosjan potwierdzają zniszczenie w ciągu ostatnich tygodni, co najmniej czterech czołgów M1A1 Abrams (z 31 dostarczonych) i co najmniej dwóch maszyn inżynieryjnych w wersji M1150 ABV. Te ostatnie to amerykańskie pojazdy inżynieryjne zbudowane na podwoziu czołgu Abrams. Strata pojazdów inżynieryjnych jest dla Ukrainy nawet bardziej dotkliwa niż strata czołgów. To te pojazdy miały torować z min drogę nacierającym czołgom i ewakuować czołgi uszkodzone z pola walki. Tymczasem maszyn M1150 ABV dostarczono Ukrainie tylko kilka. Dodatkowo pod Awdiejewką ukraińska 47 Brygada Zmechanizowana straciła także kilka bojowych wozów piechoty Bradley, produkcji amerykańskiej. Te wozy już w ubiegłym roku padały zdobyczą jednostek armii Federacji Rosyjskiej.