Stany Zjednoczone oczekują najważniejszej decyzji Sądu Najwyższego dotyczącej wyborów od czasu słynnego wyroku Bush vs. Gore sprzed ponad dwóch dekad. Naczelny organ władzy sądowniczej w najbliższych dniach orzeknie, czy stany mogą wykluczać z udziału w wyborach prezydenckich Donalda Trumpa, powołując się przy tym na 14. poprawkę do Konstytucji USA. Gdyby uznano, że jest to dozwolone, to podtrzymane zostałyby decyzje z Kolorado i Maine, gdzie republikanin został skreślony z list prawyborczych (a następnie, jeśli prawybory wygra, także z tych wyborczych).

