Terrorysta, który - jak przypomina RMF FM - zlecił zamach na redakatyrycznego tygodnika "Charlie Hebdo", będzie sądzony pod specjalnym nadzorem. Peter Cherif - bo tak naprawdę nazywa sie ABu Hamzaż raz bowiem miał być sądzony we Francji. Nie trafił jednak do aresztu śledczego, a przed ogłoszeniem wyroku uciekł do Jemenu.

Mężczyzna jest podejrzewany o zlecenie zamachu na redakcję satyrycznego tygodnika "Charlie Hebdo". Niektózy łączą go też z atakiem na koszerny supermarket - choć do zbrodni przyznało się oficjalnie Państwo Islamskie.