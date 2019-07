Po przedłożeniu przez Muellera raportu prokuratorowi generalnemu Trump napisał na Twitterze, że dokument ten jest "totalnym oczyszczeniem go z zarzutów". Mueller podkreśla, że "to nie jest to, co stwierdza raport".

Mueller zeznaje w środę rano, czasu wschodnioamerykańskiego, przed komisją sprawiedliwości Izby Reprezentantów. W południe będzie przesłuchany przez komisję ds. wywiadu niższej izby Kongresu USA.

Mueller: Trump chciał mnie zwolnić, bo prowadziłem śledztwo w jego sprawie

Podczas przesłuchania w Kongresie były specjalny prokurator Robert Mueller powiedział, że Donald Trump chciał go zwolnić, ponieważ prowadził on śledztwo ws. utrudniania przez prezydenta działania wymiaru sprawiedliwości w postępowaniu ws. Russiagate.

Jak dodał Mueller, z jego śledztwa wynika, iż ingerencja Rosjan w wybory prezydenckie w 2016 roku przyczyniła się do zwycięstwa Trumpa.